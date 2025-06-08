Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde (perşembe, cuma ve cumartesi) 2 bin 238 kaza meydana geldi. 26 kişi öldü, 3 bin 590 kişi yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığına göre Kurban Bayramı’nın ikinci günü (cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda dokuz kişi ölürken 1143 kişiyse yaralandı.

Bayram tatilinin ilk üç gününde (perşembe, cuma ve cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 590 kişi yaralandı.

Ayrıca bakan bayramın ilk üç gününde 1 milyon 351 bin 653 aracın denetlendiğini belirtti. Hız ve radar işlem sayısına dair bir bilgi verilmedi.