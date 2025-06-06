Bayram tatilinin arife bilançosu: 863 kaza, 10 ölü 1319 yaralı

Arife günü (5 Mayıs) 863 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 1319 kişi yaralandı.

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Dün öğleden sonra başlayan bayram tatilinin bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten paylaştı:

“Arife gününde ulaştırma bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer yüzde 0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.

Onlarda yüzde 99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.”

Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar… pic.twitter.com/G9NK9IFleD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2025



