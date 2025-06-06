Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin arife bilançosu: 863 kaza, 10 ölü 1319 yaralı

Arife günü (5 Mayıs) 863 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 1319 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Dün öğleden sonra başlayan bayram tatilinin bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten paylaştı:


“Arife gününde ulaştırma bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer yüzde 0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.

Onlarda yüzde 99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.”

Bakırhan’dan Eren Bülbül’ün annesine telefon

Erdoğan CHP’yi bayramda da es geçmedi: Bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı

İmamoğlu’ndan bayram mesajı: Bu aklın sonu yakın

Yeni anayasa çağrısı: Bahçeli’ye göre seçim sistemi de gözden geçirilmeli

Özel sözlerinin arkasında: Bin pişman ederim


SON HABERLER