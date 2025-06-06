Erdoğan CHP'yi bayramda da es geçmedi: Bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajında CHP’yi hedef aldı: “Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor.”

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yedi gün süren greve gönderme yapan Erdoğan, ekonomide de ‘çok olumlu haberler’ alındığını öne sürdü.

PKK’nın silah bırakma kararıyla devam eden sürece de değinen Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

‘İbretle takip ediyoruz’

* Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor.

* Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir.

* Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz.

* Bırakın Türkiye’yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı (bağlı veya etkisinde) haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız.

* Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur.

‘Türkiye Yüzyılı’nı barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmayacağız’

* Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarla Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufkun ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda. Rusya-Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul’da yapılması bunun apaçık ispatıdır.

* Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız.

‘Ekonomide de çok olumlu haberler alıyoruz’

* Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük.

* Şunu, sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız.

* Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz.

* Bilhassa, bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hali hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz.



