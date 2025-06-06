Bakırhan'dan Eren Bülbül'ün annesine telefon

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2017’de Trabzon’da PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün annesini arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bakırhan’ın görüşmede Bülbül’e ‘benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisi’nde bulunduğu bildirildi.

Fotoğraflar: AA, DEM Parti

Anne Bülbül’se görüşmeyi T24‘ten Ceren Bayar’a değerlendirdi:

“Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim. Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii.

‘Başka anneler ağlamasın’

(Silah bırakma sürecine destek) Yeter ki başka Erenler ölmesin. Başka anneler ağlamasın. İnşallah öyle olur. Yoksa benim evladımın suçu yoktu. Adaletin peşini bırakmayacağım ben. Asla unutmam ama şimdi artık anneler ağlamasın istiyorum.

Bu yüzden onay veriyorum. Sen benim yerimde olsan onay vermez miydin? Yeter ki ölmesin çocuklar. Bitecekse onay veriyorum. Evlatlarımızın günahı yok.”

Çağırga, Önkol, Kaymaz, Elvan ailesiyle, Cumartesi ve Barış Anneleri’ne de telefon

Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Berkin Elvan’ın (Gezi protestolarında polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybetti) ailesinin de bayramını telefonla kutladı.

DEM Parti’nin diğer eş başkanı Tülay Hatimoğulları’ysa Cemile Çağırga (2015’te 10 yaşındayken Cizre’deki çatışmalar sonucu hayatını kaybetti), Ceylan Önkol (Diyarbakır’da 2009’da 12 yaşındayken hayatını kaybetti. İlk raporlara göre Tapantepe Karakolu’ndan atıldığı iddia edilen bir havan topu mermisinin patlaması sonucu öldü. Ancak adli tıp raporu Ceylan’ın patlamamış bir mermiye vurarak patlamaya neden olduğunu öne sürdü; ailesi bunu reddetti) ve Uğur Kaymaz’ın (Mardin’de 21 Kasım 2004’te 12 yaşındayken polis operasyonunda evlerinin önünde öldürüldü. Polisler ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle beraat etti. Aile davayı AİHM’e taşıdı ve Türkiye tazminata mahkum edildi) ailelerini aradı.

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre görüşmelerde yakınlarını kaybeden ailelere ‘benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisi’ iletildi. Aileler de aynı temenniyi paylaştı.



