Bayram tatilinin ilk günü: 692 trafik kazası, yedi ölü, 1128 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde 692 trafik kazası meydana geldi. Yedi kişi öldü, 1128 kişi yaralandı.
Bayram tatili 9 Haziran pazartesi bitecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’teki paylaşımında bayram tatilinin ilk günündeki trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.
Cuma 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda yedi kişi öldü, 1128 kişiyse yaralandı.
Bakan şunları söyledi:
“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.”