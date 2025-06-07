Yerlikaya: 23 bin 275 hız ve radar işlemi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arife günü “23 bin 275 hız ve radar işlemi yapıldı” dedi.

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Yerlikaya’nın 5 Haziran’da aktardığına göre mobil radar sayısı 1485. Arife ve bayramın ilk günü yola çıkan sürücülere kesilen cezalarsa sosyal medyanın gündeminde. Pek çok sosyal medya kullanıcısı cezaların abartılı olduğuyla ilgili paylaşım yapıyor.

Bakan X’te arife günü yapılan işlemlerle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya şunları söyledi:

* Arife (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1319 vatandaşımızsa yaralandı.

* Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre arife 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

* Arife gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9

* Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.