Fas'ta 'kurbansız' Kurban Bayramı bir gün gecikmeli başladı

Fas’ta ‘kurban kesmenin yasak’ olduğu Kurban Bayramı, diğer İslam ülkelerinin aksine bir gün gecikmeli olarak kutlandı.

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Bu yıl alınan kararla kurban kesemeyecek olan Faslılar, Kurban Bayramı için camileri ve ‘musalla’ adı verilen açık namaz alanlarını doldurdu.

Fas Kralı VI. Muhammed’in ülkedeki kuraklık ve hayvan varlığındaki düşüş nedeniyle bu yıl halk adına kurban kesme kararı da hutbede anlatıldı. Kararın, İslam’ın kolaylaştırıcılık prensibine dayandığı vurgulandı.

Fas’ta bu yıl diğer İslam ülkelerinden farkı olarak Kurban Bayramı cuma değil, bugün kutlanmaya başlandı.

Ülkede daha önce de 1963, 1981 ve 1996’da halktan kurban kesmemesi istenmişti.