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Yaramazlara biraz batar!

Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sıcaklıklar, Kurban Bayramı’nda mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Fotoğraf: AA

Ülke yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girecek.


Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Kurban Bayramı’nda mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Arife Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinde, bayramın birinci günüyse Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci günü yağış görülmeyecek. Üçüncü günse Hakkari, Van ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, dördüncü günse Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış etkili olacak.

Bayram boyunca Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya’da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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