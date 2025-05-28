Dünya Meteoroloji Örgütü: Gelecek beş yıl sıcaklıklar rekor seviyelerde olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) küresel iklim tahminlerine göre önümüzdeki beş yıl boyunca sıcaklıklar rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyredecek.

WMO ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gelecek beş yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayınladı.

Rapora göre 2025 ila 2029’da her yıl için küresel ortalama sıcaklık 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacak.

Ayrıca söz konusu 2025-2029 yıllarını kapsayan beş yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olacağı tahmin ediliyor.

Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin hatırlatıldığı raporda, küresel sıcaklıktaki artış trendinin bu seviyelerde olması halinde bu hedefin aşılacağı belirtildi.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett şunları söyledi:

“Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor.”