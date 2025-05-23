Kuzey Afrika'dan kavurucu sıcak geliyor: '41-42 dereceler görülecek'

İzmir, Aydın ve Manisa’nın bazı ilçelerinde hafta sonu sıcaklıklar, Kuzey Afrika’dan gelen kavurucu hava dalgasının etkisiyle 41-42 dereceye çıkacak.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş şunları söyledi:

“Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz. İzmir’in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın’ın iç kesimlerinde, Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek. Mayıs ayı, yaklaşık 90 yıllık ölçüm değerlerinin üzerinde sıcaklık artışlarının görülebileceği bir dönem olacak.”

Türkiye’nin güney ve güneybatısından esen lodosun, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ve beraberinde çöl tozu getirdiğini söyleyen Kırbaş, şöyle devam etti:

“Pazartesi gününe kadar olan yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz.”