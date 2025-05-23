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Yaramazlara biraz batar!

10 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: Canva

Yağış beklenen iller:

  • Bolu
  • Kastamonu
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Bingöl
  • Kars
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Van
  • Hakkari

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