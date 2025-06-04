Fas kralı: Bu sene kurban kesmeyin

Fas Kralı 6’ncı Muhammed, bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Morocco World News

Çağrının nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık ve ekonomi olduğu belirtildi. Kral, bu ibadeti halk adına kendinin yapacağını duyurdu.

Fas’ta daha önce de 1963, 1981 ve 1996’da halktan kurban kesmemesi istenmişti.

Ülkedeki kuraklık nedeniyle bu yıl hayvan sayısının önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor.

Başkent Rabat’ın yakınlarında kurban bayramlarında hayvan pazarı olarak kullanılan alanların da boş olduğu görülüyor.