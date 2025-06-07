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Yaramazlara biraz batar!

İki günlük bilanço: Hız ve radar işlemi sayısı 35 bin 682

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre perşembe ve cuma trafikteki toplam hız ve radar işlemi sayısı 35 bin 682 oldu.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya’nın 5 Haziran’da aktardığına göre mobil radar sayısı 1485. Arife ve bayramın ilk günü yola çıkan sürücülere kesilen cezalarsa sosyal medyanın gündeminde. Pek çok sosyal medya kullanıcısı cezaların abartılı olduğuyla ilgili paylaşım yapıyor.


Bakan X’te arife günü yapılan işlemlerle ilgili şöyle demişti:

* Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre arife 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

* Arife gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9.

Yerlikaya’nın bugünkü paylaşımına göre de cuma yapılan işlemlerle ilgili bilgiler şöyle:

* Kurban Bayramı’nın birinci gününde Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

* Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56

Böylelikle iki günde toplam 35 bin 682 hız ve radar işlemi yapıldı.

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