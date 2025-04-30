Başsavcılık, üç İBB kurumundan altı yıllık ihalelerin belgelerini istedi

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında belediye iştirakleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ (İSFALT) ve KİPTAŞ’ın altı yıldaki tüm ihale ve proje evraklarını istedi.

Fotoğraf: AA

Yazıda üç kurum ve bağlı birimlerden, 31 Mart 2019’dan bugüne kadarki tüm ihale, proje, ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firmaları listeleyerek göndermesi talep edildi.

Belgeler, Ekrem İmamoğlu ile üst düzey İBB yöneticilerinin tutuklandığı ve ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında isteniyor.

Günaydın: 31 Mart 2019’da ne oldu, neden öncesine bakmıyorsunuz?

Başsavcılıktan İSFALT ve KİPTAŞ’a gelen belgeyi paylaşan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, X’ten şöyle yazdı:

“Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Üstelikte yazı tarihi 30 Nisan, yazının cevabını 8 Nisan’da istiyorlar. Yazı savcılıktan gelmiş, elbette istenilenler verilecek.

Verilecek de, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp da öncesine bakmıyorsunuz? Savcılık kurumu hükümete mi bağlı yoksa devlete mi? Yalnızca bu örnek bile yürütülen soruşturmanın siyasi içeriğini ve amacını göstermesi açısından yeterli.

‘Anadolu’da ‘yüz yırtılması’ diyoruz’

Ancak bununla yetinmeyelim, inceleme ve denetim aşamasına ilişkin ibretlik bir örnek daha verelim. Bu kez İBB’de denetimde olan mülkiye müfettişleri, 24 Şubat 2025 tarihli yazı ile İBB’den 14 şirketin ihale evraklarını istiyorlar (Ek-3).

Bu şirketlerin altı tanesinin 2019 yılından önce de (AK Parti döneminde de) ihale aldıkları ortaya çıkınca, ertesi gün telaşla yazdıkları yazıyla (Ek-4) 2019 sonrası dosyaların istendiğini belirtip, milat (2019) öncesi dosyalara bak(a)mayacaklarını itiraf etmiş oluyorlar.

Biz buna Anadolu’da ‘yüz yırtılması’ diyoruz. Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var! Sizi ve yöntemlerinizi epeydir biliyoruz, siz de bizi her geçen gün daha fazla tanıyorsunuz.. Kum saati çalışıyor… Millet büyüktür…”

Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan iki ayrı yazı geldi (Ek 1 ve 2).

Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar.

Üstelik te yazı… pic.twitter.com/5PrIO1fh5j — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 30, 2025



