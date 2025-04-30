İBB'den Murat Abbas'ın DDM iddialarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın Dijital Deneyim Müzesi’yle ilgili “Eski teknoloji kullanıldı ve adres teslim ihale yapıldı” iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: İBB Kültür A.Ş.

Abbas, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanmış, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ‘itirafçı’ olunca 18 Nisan’da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Abbas ifadesinde Dijital Deneyim Müzesi projesini bizzat Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un başlattığını, kendisinin hiçbir şekilde dahli olmadığını savundu.

Ayrıca projenin kuruluş aşamasında kendi yardımcısı Onur Aldı, İBB Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç (Diken’ın notu: Barış Kılıç 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanmıştı) ve Ongun’un ihaleyi alan Tuce firmasının sahibiyle (Cem Çelik) toplantı yaptığını iddia etti.

Yardımcılarını suçlayan Abbas projenin amacının ‘seçimlere fon yaratmak’ veya ‘kişilere haksız kazanç sağlamak’ olduğunu fark ettiğini, bu nedenle denetleme için İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvurduğunu öne sürdü.

Abbas, Londra’da Refik Anadol’a projeden bahsettiğini, buna karşılık sanatçının kendisine projede eski teknoloji kullanıldığını söylediğini öne sürdü ve “Tepkisi bende bir şüphe uyandırdı” dedi.

İddialara İBB’den yanıt geldi.

İBB’nin açıklaması şöyle:

İddia: Dijital Deneyim Merkezi’nde eski teknoloji kullanıldı.

İBB’nin yanıtı:

* Dijital Deneyim Merkezi’nde kullanılan tüm teknolojik altyapı, günümüz uluslararası dijital müzecilik standartlarına uygundur. Teknolojik altyapı detayları:

30 adet 4K çözünürlükte lazer projeksiyon cihazı kullanılmıştır.

Her cihaz 10 bin ANSI lümen ışık gücüne sahiptir.

Lazer tabanlı sistemler, geleneksel lamba teknolojisine göre daha yüksek renk doğruluğu ve kontrast oranı sunar.

20 bim saate kadar uzun ömürlüdür ve bakım maliyeti düşüktür.

4K Ultra HD çözünürlük, özellikle tarihi görseller ve harita temsillerinde üstün netlik sağlar.

Proje sadece donanım kalitesiyle değil, ışık hesaplamaları, yansıma açılarının mühendislik analizi ve sahneleme çalışmalarıyla da bütüncül bir yaklaşımla planlanmıştır.

400 m²’lik kapalı alanda toplam 300 bin lümenlik bir ışık gücü sağlanmış; bu oran, hem ziyaretçi konforunu hem de sanatsal anlatımı destekleyecek şekilde optimum olarak belirlenmiştir. Daha yüksek lümenli cihazlar kullanılmamıştır, çünkü bu durum müzenin ambiyansını bozarak izleyici deneyimini olumsuz etkileyebilirdi.

İddia: Dijital Deneyim Merkezi ihaleleri adrese teslim yapıldı.

İBB’nin yanıtı:

* Dijital Deneyim Merkezi (DDM) olarak hizmet vermeye başlamasından önce bina teknoloji entegrasyonu bulunmayan atıl bir yapıydı. Bugün sahip olduğu teknoloji altyapısına kavuşabilmesi için gerekli olan tüm malzemeler, İBB Kültür A.Ş. tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun şekilde satın alınmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ihale ve satın almalar şunlardır:

Müze Endüstriyel Ekran ve Video Wall Sistemleri Alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır.

Müze elektronik sistemleri alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır.

Çelik konstrüksiyon ve inşaat malzemeleri alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır.

Elektrik malzemesi alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır.

İhale süreçlerinde en uygun ve ekonomik teklif sahipleriyle sözleşmeler yapılmıştır.

İddiaların aksine süreç tamamen şeffaf ve hukuka uygun biçimde yürütülmüştür.





