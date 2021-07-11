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Yaramazlara biraz batar!

Bartın Valiliği’nden ‘Delta önlemi’: Bayramda yöresel etkinlikler yasak

Bartın Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel etkinlikleri yasakladı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de görülen Delta varyantı kaynaklı vakalara atıfta bulunulan kararla, bölgede köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyecek.


Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

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