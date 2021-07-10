Tunceli’de Delta varyantı tespit edilen iki kişiye 20 gün karantina

Irak’tan Tunceli’ye tatil için gelen bir çiftte corona virüsünün Delta varyantının tespit edilmesi üzerine 50 kişi karantinaya alındı. Çiftin evde 20 gün karantinada kalacağı açıklandı.

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İlk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 80’den fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide görüldüğü duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz itibariyle Türkiye’de 30 kentte 300’e yakın Delta varyantının görüldüğünü söylemişti.

Yolu İstanbul’dan da geçmiş

64 yaşındaki H.C. ile 40 yaşındaki Iraklı eşi E.A.F.A., önce Irak’tan uçakla İstanbul’a geldi. Çift, daha sonra otobüsle Erzincan’a, ardından Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik köyüne gitti.

Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede, Delta varyantı tespit edildi.

Bunun üzerine il sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler filyasyon çalışması başlattı. Çiftin yanı sırada uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi.

’20 gün karantinada kalacaklar’

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, konuya dair şunları söyledi: “İlimize Irak’tan gelen H.C. isimli Tuncelili erkek ve eşi E.A.F.A. isimli Irak vatandaşı kadın, hastanemize başvurdu. Alınan numunelerde, ikisinde de Delta varyantı tespit edildi ve 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Salgın için en önemli unsur aşıdır. Bu nedenle insanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve iki metre mesafe önem taşıyor.”

Karantina kaç gün?

Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme sayfasına göre test sonucu pozitif çıkanlar 14 günlüğüne karantinaya alınıyor ancak bağışıklık sistemini baskılayan ek bir hastalıkları varsa ya da iki haftanın sonunda testleri halen pozitifse süre 20 güne uzatılabiliyor.

Varyantlarla ilgili ise şu bilgi veriliyor: “Varyant Suşlar ile ilgili olarak; DSÖ tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici varyant olarak tanımlanmış olan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14’üncü günden itibaren yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılır. PCR testinin pozitif bulunması halinde izolasyon süresi 20 güne uzatılır. Yirmi günün sonunda izolasyon PCR testi yapılmaksızın sonlandırılır.”

Varyanta rastlanan kişilerin ek bir hastalığı olup olmadığına dair bilgi yer almadı.