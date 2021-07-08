Bilim kurulu üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80’i Delta varyantı olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80’inin Delta varyantı olacağını söyledi.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nin çevrimiçi düzenlediği programa katılan Korukluoğlu, ‘Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları’ isimli sunum yaptı.

AA’nın aktardığına göre Prof. Dr. Korukluoğlu, Delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere’de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır.”

Korukluoğlu, İsrail’in aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden biri olduğunu ama Delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeninin, maske kuralını iptal etmeleri olduğunu, o yüzden maske kuralını geri getirdiklerini vurguladı.