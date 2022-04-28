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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Mersin’de bombalı eylem hazırlığındaki altı şüpheli yakalandı


İçişleri Bakanlığı, Mersin’in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı oldukları tespit edilen altı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf:Arşiv

Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.


Bakanlığın açıklamasına göre jandarma, dün Mersin’in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK’ya karşı çalışma yürüttü.

Bu kapsamda TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine Pençe-Kilit Operasyonu’na ‘misilleme’ amacıyla, EYP düzenekli bombalı altı şüpheli, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.

Aramada çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

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