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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık, Grand Kartal 'hasar tespit raporu'nu başsavcılığa sundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin ‘ayrıntılı hasar tespit raporu’nu 10 gün sonra başsavcılığa sundu.

Fotoğraf: AA

21 Ocak gecesi çıkan yangın büyük hasar gören otelde akademisyenlerin de olduğu bir heyet incelemelerde bulundu.


Bakanlık, ardından başsavcılığa ‘ayrıntılı hasar tespit raporu’ sunulduğunu duyurdu.

Kolonlar, kirişler ve döşemelerde inceleme yapan heyet yangının çok etkili olduğu dördüncü ve beşinci katın kritik olması sebebiyle binaya ‘ağır hasarlı’ olarak değerlendirilmesini uygun gördü.

Bakanlık devamında şunları kaydetti:

“Heyet bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması, akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi.”

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