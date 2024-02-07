AYM Diken’le ilgili pilot kararı referans aldı: Hak ihlali verilen başvuruların bir kısmı

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği aralarında Diken’in de olduğu 500’den fazla başvurunun bazılarını paylaştı.
2017’de internet ortamındaki içerikleri zapturapt altına almak amacıyla çıkarılan 5651 sayılı Kanun‘un kişilik haklarıyla ilgili 9’uncu maddesi sık sık sansüre bahane ediliyor. Bu madde gerekçe gösterilip basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak herhangi bir haber ya da sosyal medya paylaşımı için erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı çıkartılabiliyor.
Diken (Keskin Kalem AŞ) ve İFÖD 10 Mayıs 2018’de söz konusu maddenin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etttiğine ilişkin bireysel başvuruda bulunmuş, AYM, başvuruyu haklı bularak 27 Ekim 2021’de pilot karar vermişti. Hak ihlallerinin yapısal sorundan kaynaklandığını belirten AYM, ‘pilot karar usulü’nün uygulanmasına, ‘yapısal sorunun giderilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine’ hükmetmişti.
Karar 7 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
AYM dün de bu pilot kararı referans alarak 500’den fazla içeriğe getirilen erişim engeli kararının ‘ifade özgürlüğü ihlali olduğuna’ hükmetti.
Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 502 başvurudan 352 tanesinin İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait olduğunu belirtti. Bu başvuruların 118’i Diken’in. Akdeniz, ihlal kararı verilen bazı başvuruları X hesabından paylaştı.
Akdeniz’in paylaştığı başvurularda Diken’in haberleri de bulunuyor.
Akdeniz hak ihlali verilen başvuruları paylaşmaya devam edeceğini de ekledi.