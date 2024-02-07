AYM Diken’le ilgili pilot kararı referans aldı: Hak ihlali verilen başvuruların bir kısmı

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği aralarında Diken’in de olduğu 500’den fazla başvurunun bazılarını paylaştı.

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2017’de internet ortamındaki içerikleri zapturapt altına almak amacıyla çıkarılan 5651 sayılı Kanun‘un kişilik haklarıyla ilgili 9’uncu maddesi sık sık sansüre bahane ediliyor. Bu madde gerekçe gösterilip basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak herhangi bir haber ya da sosyal medya paylaşımı için erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı çıkartılabiliyor.

Diken (Keskin Kalem AŞ) ve İFÖD 10 Mayıs 2018’de söz konusu maddenin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etttiğine ilişkin bireysel başvuruda bulunmuş, AYM, başvuruyu haklı bularak 27 Ekim 2021’de pilot karar vermişti. Hak ihlallerinin yapısal sorundan kaynaklandığını belirten AYM, ‘pilot karar usulü’nün uygulanmasına, ‘yapısal sorunun giderilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine’ hükmetmişti.

Karar 7 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

AYM dün de bu pilot kararı referans alarak 500’den fazla içeriğe getirilen erişim engeli kararının ‘ifade özgürlüğü ihlali olduğuna’ hükmetti.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 502 başvurudan 352 tanesinin İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait olduğunu belirtti. Bu başvuruların 118’i Diken’in. Akdeniz, ihlal kararı verilen bazı başvuruları X hesabından paylaştı.

Akdeniz’in paylaştığı başvurularda Diken’in haberleri de bulunuyor.

2. En eski örnek 2014'te @BirGun_Gazetesi adına yapılan "Dosyalar Kapatılıyor Hırsızlar Takip Edilmiyor" başlıklı yazı ile ilgili. Talep Yassen A. Kadı ve Usame Kutub'dan gelmiş. Adalet Bakanlığı görüşünü Aralık 2016'da cevaplamışız. AYM ise 8 sene bekletip, araya sıkıştırmış. pic.twitter.com/aRpltpqGZ6 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

4. @BirGun_Gazetesi'nin 15.01.2015 tarihli nüshasında ve İnternet sitesinde haber olarak yayınlanmış MİT tırları ile ilgili "İnsani Yardım Tırlarında Bomba Taşındı İddiası" başlıklı haber hakkında yapılan başvuruda da AYM ifade özgürlüğü ihlali kararı verdi. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

6. Atilla Taş'ın Ahmet Davutoğlu tarafından erişime engellettirilen bu tweetiyle ilgili olarak da 9 sene sonra Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ihlali kararı vermiş oldu. Hatta @AtillaTasNet dönemin Başbakanına hakaretten yargılanıp beraat da etmişti. https://t.co/3UyUG2Sgdp — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

8. Yine Ahmet Davutoğlu'nun talebiyle erişime engellenen ve Anayasa Mahkemesinin 9 sene sonra ifade özgürlüğü ihlali verdiği @AtillaTasNet'ın tweetlerinden bir tanesi https://t.co/8IsxuZ6qyV — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

10. Eylül 2015 içinde yayınlanan ve erişime engellenen "Erdoğan’a ‘selfie’ çektiren Nokta’ya operasyon: Derginin dağıtımı yasaklandı" konulu 55 İnternet adresi ve 17 Twitter paylaşımı hakkında da @KeremALTIPARMAK ile birlikte yaptığımız başvuruda AYM ihlal kararı verdi. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

12. Bilal Erdoğan'ın talebiyle @DikenComTr'de yayınlanan "İtalya’da Bilal Erdoğan hakkında ‘kara para aklama’ soruşturması başlatıldı" başlıklı ve Şubat 2016 tarihli haber hakkında da ifade özgürlüğü ihlali kararı verildi https://t.co/8wb1Z68ShD — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

14. @DikenComTr'de yayımlanan "‘Paradise Papers’ta Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşinin de adı var" başlıklı ve Kasım 2017 tarihli haber de Anayasa Mahkemesinin uzun yıllar sonra ifade özgürlüğü ihlali verdiği başvurular arasında yer alıyor https://t.co/k5xJgh9OUH — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

16. Sahte erişim engelleme kararlarıyla ilgili yapmış olduğum 2 farklı başvuruda da Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ihlali kararı vermiş https://t.co/dLgNAIWOOT — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

18. @DikenComTr'de yayınlanan ve Boğaziçi Üniversitesi talebiyle yayından çıkartılan Haziran 2022 tarihli “Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan müdür rüşvet operasyonu şüphelisi çıktı” başlıklı haber hakkında da ifade özgürlüğü ihlali kararı verildi. https://t.co/EmY0MP8SV0 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 7, 2024

Akdeniz hak ihlali verilen başvuruları paylaşmaya devam edeceğini de ekledi.