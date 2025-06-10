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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya başbakanı: 9 News muhabiri Los Angeles'ta kasten vuruldu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD kenti Los Angeles’ta gösterileri takip ederken polisin plastik mermisiyle bacağından vurduğu muhabir Lauren Tomasi’nin ‘kasten hedef alındığını’ söyledi.

Fotoğraflar: 9 News

Dün Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösterileri aktaran 9 News muhabiri Lauren Tomasi canlı yayında polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.


Çevredekilerin iyi olup olmadığını sorması üzerine Tomasi ‘iyi’ olduğunu söyledi.

Muhabir ve kameramanın durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Ulusal Basın Kulübü’nde konuşan Albanese, Tomasi’nin Los Angeles’taki protestoları haberleştirirken plastik mermiyle vurulduğu görüntülerin ‘dehşet verici’ olduğunu söyledi.

Polisin Tomasi’yi açıkça hedef aldığını vurgulayan Albanese şöyle konuştu:

“(Tomasi’nin) Basın mensubu olduğu açıkça belliydi. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Üzerinde eşofman değil, basın mensubu olduğunu gösteren bir kıyafet vardı.”

Başbakan olayı kınayarak hadiseye ilişkin endişelerini ABD makamlarına ilettiklerini belirtti.

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

ABD başkanı, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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