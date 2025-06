Avustralya başbakanı: 9 News muhabiri Los Angeles'ta kasten vuruldu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD kenti Los Angeles’ta gösterileri takip ederken polisin plastik mermisiyle bacağından vurduğu muhabir Lauren Tomasi’nin ‘kasten hedef alındığını’ söyledi.

Dün Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösterileri aktaran 9 News muhabiri Lauren Tomasi canlı yayında polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.

Çevredekilerin iyi olup olmadığını sorması üzerine Tomasi ‘iyi’ olduğunu söyledi.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj