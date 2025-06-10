Los Angeles dört gündür ayakta: 2 bin Ulusal Muhafızla 700 piyade sahaya gidiyor

Kaliforniya Valisi Gavin News, ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles kentindeki gösterilere müdahale için 2 bin Ulusal Muhafız daha göndereceğini duyurdu.

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Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler dördüncü günde de devam ediyor.

Başkan Donald Trump protestoculara ‘haydut’ deyip şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

Dün 9 News muhabiri Lauren Tomasi canlı yayında gösterileri aktarırken bir polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.

Trump’ın önceden görevlendirdiği 2 bin Ulusal Muhafıza yiyecek ve su verilmediğini belirten Newsom, 300 Ulusal Muhafızın sahada olduğunu ve geri kalanların federal binalarda beklediğini söyledi.

Vali şunları söyledi:

“Trump’ın Los Angeles’a 2000 Ulusal Muhafız daha göndereceğini öğrendim. Bu, tehlikeli bir başkanın egosunu okşamakla ilgili. Bu pervasızca. Anlamsız. Ve askerlerimize karşı saygısızca.

Sesiniz önemli. Trump, Amerikan topraklarına 4 bin asker göndererek kaosu kışkırtmaya çalışıyor. Trump’ın kaosundan faydalanan aptal kışkırtıcılar hesap verecek. Güvende kalın. Sakin olun. Birbirinizi kollayın.”

700 deniz piyadesi Los Angeles’a gidiyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ‘artan tehditler nedeniyle’ yaklaşık 700 deniz piyadesinin düzeni sağlamak için Los Angeles’a gideceğini duyurdu.

Hegseth, “Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Sean Parnell de Trump’ın talimatıyla ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırıldığını doğruladı.

Parnell X’ten şunları söyledi:

“Savunma Bakanlığı, başkanın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafızı federal hizmete çağırıyor.”

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

ABD başkanı, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.