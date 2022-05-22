Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari sanığına gözaltı


Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul’daki restoranında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari sanık gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.


Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Mahmutyazıcıoğlu’yla şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken dokuzu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

10 yıla kadar hapsi isteniyor

Polis ekipleri hakkında dava açılan firari sanık Serkan D.’nin yerini belirledi.

Esenyurt’ta gözaltına alınan sanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serkan D’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ suçlarından üç yıl dokuzar aydan 10 yıl altışlar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede iki sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 12 yıl altışar aya, sekiz sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 10 yıl altışar aya, sekiz sanığın beşer yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir kişi tutuklandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan zanlı Bursa’da gözaltına alındı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliden sekizi tutuklandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan tabanca bulundu

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dokuz kişi daha gözaltında

Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ilk ifadeler ortaya çıktı

Eski Beşiktaş yöneticisi silahla vurularak öldürüldü

SON HABERLER