Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari sanığına gözaltı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul’daki restoranında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari sanık gözaltına alındı.

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Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Mahmutyazıcıoğlu’yla şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken dokuzu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

10 yıla kadar hapsi isteniyor

Polis ekipleri hakkında dava açılan firari sanık Serkan D.’nin yerini belirledi.

Esenyurt’ta gözaltına alınan sanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serkan D’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ suçlarından üç yıl dokuzar aydan 10 yıl altışlar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede iki sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 12 yıl altışar aya, sekiz sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 10 yıl altışar aya, sekiz sanığın beşer yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.