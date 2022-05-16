Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta İstanbul’un Bakırköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı, 19 sanığa dava açıldı.

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Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Mahmutyazıcıoğlu’yla şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken dokuzu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianame

Bakırköy başsavcılığı, hazırladığı iddianamede iki sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 12 yıl altışar aya, sekiz sanığın ağırlaştırılmış müebbetle 10 yıl altışar aya, sekiz sanığın beşer yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak‘

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından üç yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ suçlarından üç yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.

‘Azmettirme’den ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’ ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme’ suçlarından üç yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan altışar aydan beşer yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkındaysa ‘suçluyu kayırma’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma, Bakırköy 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.