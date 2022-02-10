Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir kişi tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta İstanbul’daki Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin Bursa’da gözaltına alınan Seccad Y. tutuklanırken, diğer bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis cinayetle ilgili bugüne kadar 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden sekizi, 7 Şubat’ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Önceki gün Bursa’da gözaltına alınan Seccad Y. ile Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A., işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi.

Savcılık, Seccad Y.’nin tutuklanmasını, Mehmet A.’nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Y’nin tutuklanmasına, Mehmet A’nın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

AA’nın aktardığına göre olay sırasında gruplar arasında aracılık yapan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.