Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan zanlı Bursa’da gözaltına alındı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta İstanbul’daki Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin Bursa’da gözaltına alınan Seccad Y., İstanbul’a getirildi.

Seccad Y.’nin Bursa’da olduğunu belirleyen İstanbul polisi harekete geçti.

Zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi.

Ne olmuştu?

Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

AA’nın aktardığına göre olay sırasında gruplar arasında aracılık yapan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden sekizi tutuklanırken sekiz zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede karantina süreci devam ediyor.

Cinayette kullanıldığı belirlenen silah ise Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulunmuştu.