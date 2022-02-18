Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta İstanbul’un Bakırköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Polisin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Duhan G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Duhan G.’nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Dokuz şüpheli tutuklanmıştı
Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.
Soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken dokuzu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.