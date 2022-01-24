Avrupa’da doğalgaz fiyatları yine çıkışa geçti

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken, doğalgaz fiyatları Avrupa vadeli işlem piyasasında yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

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Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa’da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

Şubat vadeli doğalgaz kontratlarının megavatsaat başına fiyatı gün içinde 94,50 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 16.35’te 94,27 avro seviyesinde seyretti. Böylece, söz konusu kontratlar 21 Ocak Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Avrupa’da son günlerde ılımlı kış havasının tüketimi azalttığını belirten analistler, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının da yüksek kaldığını ifade ediyor. Bunun yanında analistler, Doğu Avrupa’da yükselen yeni bir savaş endişesiyle birlikte gaz fiyatlarının da yükselebileceğine işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Gaz depolama tesislerinde doluluk seviyelerinin gerilemesi Avrupa için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 50’sini Rusya karşılarken geriye kalan kısmı Norveç ve Cezayir’den geliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un yazılı açıklamasında ise Avrupa’daki depolama tesislerindeki gazın ‘hızla azaldığı’ belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 70’inden fazlasına karşılık gelen 34,3 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarı, tarihin en düşük seviyesinde.”