Antalya’daki orman yangını beşinci gününde

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını beş gündür sürüyor. Yangına müdahale devam ediyor.

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Göynük Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz’da akşam saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’nin açıklamasına göre yangına karadan müdahale edilemiyor. Yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi. Sabah saatlerinde havalanan helikopter ve uçaklar da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dün yangın hakkında açıklama yapan Tiryaki, dört gündür süren yangına karadan müdahale edilmediğini duyurmuştu: “Hava araçlarıyla son mücadelemizi devam ettiriyoruz. Arazi yapısı nedeniyle karadan bu saat itibarıyla henüz müdahale yapılamamıştır. Uzamasının sebebi budur.”