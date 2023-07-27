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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’daki orman yangını dört gündür sürüyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelere rağmen dört gündür sürüyor.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Göynük Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.


Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Antalya’daki orman yangını üçüncü gününde

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