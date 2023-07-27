Bakan yardımcısı, AA’yı yalanladı: Yangına karadan müdahale yok 

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınına ‘karadan da müdahale edildiği’ yönünde haber geçen Anadolu Ajansı’nı (AA), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki yalanladı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını sürüyor. (AA)

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelere rağmen dört gündür sürüyor. AA, geçtiği haberlerde yangına hem ‘havadan hem de karadan’ müdahale edildiğini öne sürdü.

Ancak yangın hakkında açıklama yapan Tiryaki, dört gündür süren yangına karadan müdahale edilmediğini duyurdu: “Hava araçlarıyla son mücadelemizi devam ettiriyoruz. Arazi yapısı nedeniyle karadan bu saat itibarıyla henüz müdahale yapılamamıştır. Uzamasının sebebi budur.”

Bakan yardımcısının bu yöndeki ifadelerini yine AA abonelerine geçti.