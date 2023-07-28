Antalya’daki orman yangını beşinci gününde kontrole alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını beşinci gününde kontrole alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Göynük Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın 24 Temmuz’da akşam saatlerinde başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’nin açıklamasına göre yangına karadan müdahale edilemiyor. Yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi. Sabah saatlerinde havalanan helikopter ve uçaklar da katıldı.

Bölgede görevli helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bugün konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Antalya-Kemer’deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.