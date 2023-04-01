Andrew Tate ve kardeşi gözaltından çıktı, ev hapsine girdi

Aşırı sağcı söylemleriyle bilinen dünya şampiyonu eski kick boksçu Andrew Tate gözaltından çıkarılarak ev hapsine alındı.

Fotoğraf: Twitter

Tartışmalı sosyal medya fenomeni Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz, organize suç örgütü kurma suçlamasıyla Bükreş’te gözaltında tutuluyordu.

BBC’nin haberine göre Tate kardeşlerin adli izin almadıkları sürece yaşadıkları binayı terk etmeleri yasak. Tate’in, Georgiana Naghel ve Luana Radu adlı iki yardımcısı da aynı şartlarda gözaltından salındı.

‘Her erkek evinde kılıç bulundursa dünyada sorun kalmaz’ gibi şiddet içeren, kadınları aşağılayan söylemleriyle bilinen Tate, ev hapsinde odada üstü çıplak vaziyette puro içip volta atarken görüldüğü bir videoyu, ‘ne anlama geldiği tam belli olmayan‘ bir notla paylaştı.

Andrew Tate, “Geçen yıldan beri 24 saat kilit altındayım. Bahçeye çıkmadım. Sıfır elektronik, sıfır dış temasla üç metrelik bir hücreyi arşınlıyorum. Mutlak zihin açıklığı. Gerçek düşünceler. Gerçek planlar. Hissedilen ağrı. Evde bir saat ve telefonuma katlanamıyorum. Bazı alışkanlıklar kolay kaybolmaz. Şeytanı yenmeliyiz” yazdı.

Kardeşi Tristan da, yine Twitter’dan “Bir çift timsah ayakkabı giymeden geçen dört ay. Mücadele gerçekti” diye yazdı.

Tate kardeşler Aralık ayından beri gözaltında tutuluyordu.

Hiper-maskülen Andrew Tate kriminal geçmişine rağmen ultra-lüks yaşam tarzıyla özellikle genç erkekler arasında popüler.