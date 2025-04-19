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Yaramazlara biraz batar!

Amedspor sahaya 'Geçmiş olsun Sırrı abi' pankartıyla çıktı

Amedspor sahaya DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajıyla çıktı.

Fotoğraf: @amedskofficial / X

Önder, salı gecesi 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.


Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu. 

17 Nisan’da tedaviye iyi yanıt verdiği belirtilmiş, dünse hayati tehlikenin devam ettiği söylenmişti.

Önder’in tedavi gördüğü hastanenin karşısına asılan pankartlar, ünlü isimlerin verdiği destek, siyasilerin geçmiş olsun açıklamalarının ardından Amedspor da sahaya 62 yaşındaki siyasetçiye destek mesajıyla çıktı.

Sahasında Çorum FK’yı ağırlayan Amedspor’lu futbolcular karşılaşma öncesi ‘Geçmiş olsun Sırrı Abi’ pankartı taşıdı.

Amedspor taraftarı da tribünde “Barışın yüreği büyüktür. Bu yürek susmayacak. Seninleyiz Sırrı Abe” pankartı açtı.

Fotoğraf: @AmedsporSK / X

Hastane karşısına pankart asıldı: ‘Diren Sırrı abi…’

Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor

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