Altın Portakal’dan Murat Özer ve Erden Kıral anısına ödül

Bu yıl 59’uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü, sinema yazarı Murat Özer anısına, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü Erden Kıral anısına verilecek.

Erden Kıral – Murat Özer

SİYAD En İyi Film Ödülü, bu yıl hayatını kaybeden, derneğin bir dönem başkanlığını yapan sinema yazarı Murat Özer anısına verilecek. SİYAD jürisini Murat Özer’in yakın arkadaşlarından Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve Uğur Vardan oluşturacak.

Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi, temmuzda yaşamını yitiren yönetmen Erden Kıral da festivalde FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’yle anılacak. Ödül jürisinde Feyzi Tuna, Görkem Yeltan ve İsmail Güneş yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.