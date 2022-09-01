Altın Portakal’da yarışacak filmler açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film belli oldu.

(solda) Özcan Alper-Karanlık Gece, Selcen Ergun-Kar ve Ayı, Emin Alper-Kurak Günler filmlerinden kesit

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye’de ilk kez Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Belmin Söylemez’in yönettiği ‘Ayna Ayna’, Ümit Köreken yönetmenliğindeki ‘Bir Umut’, yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait ‘Bomboş’, Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams’ın birlikte yönettikleri ‘Gidiş O Gidiş’, Atalay Taşdiken’in yönettiği ‘Hara’, Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki ‘Iguana Tokyo’, Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’, Özcan Alper’in yönettiği ‘Karanlık Gece’, Emin Alper’in yönettiği ‘Kurak Günler’ ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın birlikte yönettikleri ‘LCV (Lütfen Cevap Veriniz)’ bu yıl Antalya’da yarışacak.

Dünya ilk gösterimlerini Antalya’da yapacaklar

Öte yandan ‘Ayna Ayna’, ‘Bomboş’, ‘Hara’, ‘Iguana Tokyo’, ‘Karanlık Gece’ ve ‘LCV (Lütfen Cevap Veriniz)’ adlı filmleri aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

840 bin TL ödül

Ana jürinin kararı sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.