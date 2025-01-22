Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya'da yasadışı aşı skandalına karışan doktordan AfD'ye 1,5 milyon avro bağış

Almanya’da adı yasadışı aşı skandalına karışan doktor Winfried Stöcker, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine 1,5 milyon avro (yaklaşık 55 milyon 786 lira) bağış yaptı.

Fotoğraf: Mdr

DW Türkçe’nin haberine göre Lübeck kentinde yaşayan Stöcker’in bağışı AfD’nin şimdiye kadar tek kişiden aldığı en yüksek bağış.


Stöcker’in adı ilk olarak Covid-19 pandemisinde dikkat çekmişti. Doktor, Lübeck Havalimanı’nda Kasım 2021’de yasadışı bir aşılama kampanyası düzenlemiş, kampanyada kendi geliştirdiği ancak resmi onay almamış bir aşı kullanmıştı.

Bu eylemi nedeniyle Stöcker 250 bin avro (yaklaşık 9 milyon 298 bin lira) cezaya çarptırılmış, fakat karara itiraz ederek temyize gitmişti.

Almanya’da yüklü bağışların bildirilmesi zorunlu

2024’te bir siyasi partiye en yüksek miktardaki bireysel bağış 4 milyon 90 bin avroyla (yaklaşık 152 milyon 104 bin lira) Alman Vergi Mükellefleri Birliği’den gelmişti.

Bağış, Sol Parti’den ayrılanların kurduğu Sahra Wagenknecht Birliği’ne (BSW) yapılmıştı.

Ülkede 35 bin avro (yaklaşık 1 milyon 300 bin lira) ve üstündeki bağışlar ‘yüklü bağış’ olarak kabul ediliyor. Bu miktardaki bağışların federal meclise bildirilmesi zorunlu.

Musk, Alman başbakana ‘beceriksiz aptal’ deyip aşırı sağcı AfD’yi kurtarıcı ilan etti

Almanya’da aşırı sağcı AfD, AB’den ayrılmayı vadediyor: ‘Dexit’

Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin eşcinsel lideri, queer kimliklere karşı

Olaf Scholz: Almanya’daki seçimlere sosyal medya sahipleri karar vermeyecek

Alman hükümeti, Elon Musk’ı seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı

Musk’ın Almanya’da yayınlanan aşırı sağcı AfD’ye destek yazısı tartışma yarattı

Musk, Alman başbakana ‘beceriksiz aptal’ deyip aşırı sağcı AfD’yi kurtarıcı ilan etti

Almanya’da 2024’ün en kötü kelimesi: Organik Alman

Almanya cumhurbaşkanı meclisi dağıttı: Erken seçim 23 Şubat’ta

SON HABERLER