Almanya'da yasadışı aşı skandalına karışan doktordan AfD'ye 1,5 milyon avro bağış

Almanya’da adı yasadışı aşı skandalına karışan doktor Winfried Stöcker, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine 1,5 milyon avro (yaklaşık 55 milyon 786 lira) bağış yaptı.

Fotoğraf: Mdr

DW Türkçe’nin haberine göre Lübeck kentinde yaşayan Stöcker’in bağışı AfD’nin şimdiye kadar tek kişiden aldığı en yüksek bağış.

Stöcker’in adı ilk olarak Covid-19 pandemisinde dikkat çekmişti. Doktor, Lübeck Havalimanı’nda Kasım 2021’de yasadışı bir aşılama kampanyası düzenlemiş, kampanyada kendi geliştirdiği ancak resmi onay almamış bir aşı kullanmıştı.

Bu eylemi nedeniyle Stöcker 250 bin avro (yaklaşık 9 milyon 298 bin lira) cezaya çarptırılmış, fakat karara itiraz ederek temyize gitmişti.

Almanya’da yüklü bağışların bildirilmesi zorunlu

2024’te bir siyasi partiye en yüksek miktardaki bireysel bağış 4 milyon 90 bin avroyla (yaklaşık 152 milyon 104 bin lira) Alman Vergi Mükellefleri Birliği’den gelmişti.

Bağış, Sol Parti’den ayrılanların kurduğu Sahra Wagenknecht Birliği’ne (BSW) yapılmıştı.

Ülkede 35 bin avro (yaklaşık 1 milyon 300 bin lira) ve üstündeki bağışlar ‘yüklü bağış’ olarak kabul ediliyor. Bu miktardaki bağışların federal meclise bildirilmesi zorunlu.