Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya'da 2024'ün en kötü kelimesi: Organik Alman

Almanya’da 2024’ün en kötü kelimesi ‘Organik Alman (Biodeutsch)’ seçildi.

Fotoğraf: This is Germany / YouTube

Marburg’taki ‘Yılın En Kötü Kelimesi İnisiyatifi’ açıklamasında geçen yılın en kötü kelimesi olarak ‘Organik Alman’ sözcüğünün seçildiği duyurdu.


Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti.

‘Organik Alman’ ifadesinin gerçek Almanlar’la ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını vurgulayan jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğuna dikkati çekti.

TDK’ya göre yılın kelimesi ‘kalabalık yalnızlık’

Siyaset ‘kutuplaştırdı’: Merriam-Webster sözlüğüne göre yılın kelimesi ‘polarization’

Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Brain rot

Avustralya’da yılın kelimesi seçilen ‘Enshittification’ ne demek?

Dictionary.com yılın kelimesini seçti: ‘Demure’

Yılın kelimesi ‘Brat’

Cambridge Sözlüğü, ‘manifest’i yılın kelimesi seçti

SON HABERLER

Deyimlerin sırrı

Deyim parçalarının toplamından ayrıdır ve büyüktür. Kendisini oluşturan kelimeleri sözlük anlamlarına döktüğümüzde deyim genellikle bir şey ifade etmez ya da saçma bir söz söyler.

İçişleri bakanı: Sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu söyledi: “Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim, ‘sürücü affı’ konusu, kesinlikle gündemimizde yok.”