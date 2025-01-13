Almanya’da 2024’ün en kötü kelimesi ‘Organik Alman (Biodeutsch)’ seçildi.

Fotoğraf: This is Germany / YouTube

Marburg’taki ‘Yılın En Kötü Kelimesi İnisiyatifi’ açıklamasında geçen yılın en kötü kelimesi olarak ‘Organik Alman’ sözcüğünün seçildiği duyurdu.

Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti.

‘Organik Alman’ ifadesinin gerçek Almanlar’la ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını vurgulayan jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğuna dikkati çekti.