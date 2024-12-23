1 milyon kişi oy kullandı: TDK'ya göre yılın kelimesi 'kalabalık yalnızlık'

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi’nin 2024’te yılın kelimesi için başlattığı oylamada ‘kalabalık yalnızlık’ seçildi. Oylamaya 1 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

TDK’nın açıklamasına göre değerlendirme kurulu tarafından belirlenen yedi kelime ve kavram TDK internet sitesinde oylamaya sunuldu.

Oylanan kelimeler şöyle:

Kalabalık yalnızlık

Merhamet

Yabancılaşma

Algoritma

Yozlaşma

Yapay zeka

Dijital yorgunluk

Açıklamaya göre 1 milyon kişi oylamaya katıldı. 2024’te yılın kelimesi olarak ‘kalabalık yalnızlık’ seçildi.

Kuruluk seçilen kelimeye ilişkin şunları söyledi:

“2024’te insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden ‘yalnızlık’ ile çokluk ifade eden ‘kalabalık’ aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir.

Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde ‘kalabalık’ bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.

Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler.

Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir.”

Diğer sözlüklerin seçtiği yılın kelimeleriyse şöyle: