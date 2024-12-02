Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Brain rot

Oxford Sözlüğü ‘brain rot’u yılın kelimesi seçti.

Fotoğraf: Six Pixels of Seperation

Türkçe karşılığı ‘beyin çürümesi’ olan kelime sosyal medyanın gereksiz ve eğlence amaçlı kullanımını ifade ediyor.

Bir senenin eğilimlerini ve ruh halini niteleyen kelime altı aday sözcük arasından 37 binden fazla kişinin katılımıyla seçildi.

‘Brain rot’un sözlük anlamı ‘önemsiz ve zorlayıcı olmayan içeriklerin aşırı tüketimi sonucu kişinin zihinsel durumunun ve entelektüel halinin bozulması’ olarak tanımlandı.

Oxford Sözlüğü‘ne göre sosyal medyada aşırı derecede kalitesiz içerikler tüketmenin yarattığı endişelerin 2024’te daha fazla önem kazandı.

Yılın kelimesine aday gösterilen diğer sözcüklerse şöyleydi:

Sosyal medyada sorumlu davranmayı ifade eden ‘dignified ( ağırbaşlı)’

( Bir ürünün fiyatını talebe göre değiştirmeyi belirten ‘dynamic pricing ( dinamik fiyatlandırma)’

( Bir konuda arka plan bilgisi olup kolektif anlatı haline gelen bilgi için kullanılan ‘lore’

Romantizm ve fanteziyi birleştiren kurgu türünü niteleyen ‘romantasy’

Yapay zekayla üretilmiş düşük kaliteli içerikler için kullanılan ‘slop’

BBC‘nin haberine göre kelimeyi ilk kez 1854’te Henry David Thoreau kullanmıştı.

Amerikalı Thoreau, kölelik karşıtı görüşleriyle ve vergi direnişçisi olarak bilinen bir yazar.

Collins ‘Brat’, Macquarie ‘Enshittification’, Cambridge ‘Manifest’ ve Dictionary.com ‘Demure’ kelimelerini yılın kelimesi seçmişti.