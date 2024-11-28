Dictionary.com yılın kelimesini seçti: 'Demure'

Dictionary.com’da yaz boyunca viral olan ‘Demure’ (Ağırbaşlı) kelimesi, ‘Brat’ (Yaramaz çocuk) ve ‘Weird’ (Tuhaf) gibi adayları geçerek yılın kelimesi seçildi.

Fotoğraf: Jools Lebron / TikTok

Yeni bir anlam kazanan ‘Brat’ kelimesi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı en çok konuşulan kelimelerden biri olduğu için Collins Sözlüğü tarafından 2024’ün kelimesi seçilmişti.

Diğer taraftan dictionary.com’da yaz boyunca viral olan ‘Demure’ (Ağırbaşlı) kelimesi, ‘Brat’ (Yaramaz çocuk) ve ‘Weird’ (Tuhaf) gibi diğer adayları geride bırakarak yılın kelimesi seçildi.

Site, kelimenin kullanımında 2024’ün ocak-ağustos arasında öncesine göre 12 kat artış olduğunu duyurdu.

Bu artış büyük ölçüde TikToker ve güzellik fenomeni Jools Lebron’un bir dizi hiciv videosundan kaynaklanıyor.

Çektiği ilk TikTok videosunda sade ve ölçülü makyajını gösteren Lebron’un kullandığı ‘demure’ kelimesi herkes tarafından kullanılmaya başladı:

“İş için makyajımı nasıl yaptığımı görüyor musun? Oldukça ağırbaşlı (demure) ve oldukça ölçülü. Mülakata gidiş şeklim işe gidiş şeklimdir. Birçoğunuz mülakata Marge Simpson ve kız kardeşleri Patty ve Selma gibi gidiyorsunuz. Bu ağırbaşlı (demure) değil.”

Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve ‘Drag Race’ sunucusu RuPaul gibi önemli isimler, markalarını tanıtmak için popülerleşen bu kelimeyi kullandı.

Kardashian, şekillendirici iç çamaşırı markası Skims için düzenlediği bir kampanyada fotoğrafların altında şöyle yazdı:

“Bts fotoğraflarımı nasıl çektiğime bakın… çok sevimli (sic), çok ağırbaşlı, çok ölçülü… diğer kızlar gibi değil.”

Jennifer Lopez ise Instagram’da Delola kokteyllerini tanıttığı videoyu “Çok ağırbaşlı… çok ölçülü” sözleriyle paylaştı.

RuPaul ise çevrimiçi kitapçı Allstora’yı tanıttığı bir videoda akıma şu şekilde katıldı:

“Bu kitabı nasıl okuduğumu görüyor musun? Çok ağırbaşlıyım. Sayfaları kıvırmam, bir ayraç koyarım. Ve arkadaşlarıma sonunu söylemem. Çok ölçülü. Ayrıca, cep telefonum rahatsız etmeyin modunda. Çok çekingenim. Çok dikkatliyim.”

Dictionary.com, ‘Demure’ kelimesinin tarihsel olarak ihtiyatlı ve çekingen davranışları tanımlamak için kullanıldığını ancak sosyal medya aracılığıyla yeni bir kullanımın yayıldığını belirterek, kelimenin son zamanlarda bir kişinin görünümü, iş yerinde veya kamusal alanlardaki davranış biçimiyle ilişkilendirildiğini vurguladı.

Transgender olan Lebron, Jimmy Kimmel Live programına katıldığında ‘Demure’ videolarından gelen şöhret sayesinde ‘geçişinin’ geri kalanını finanse edebildiğini açıkladı. Lebron’un şu anda TikTok’ta 2,3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Sitenin 2023’teki kelimesi ‘halüsinasyon‘ olmuştu. Bu kelime, yanlış bilgilendirmeye yol açabilen sohbet robotlarının ve yapay zekanın yükselişine bir göndermeydi.