Olaf Scholz: Almanya'daki seçimlere sosyal medya sahipleri karar vermeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X’in sahibi Elon Musk’ı işaret ederek ülkesinde ne olacağına sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söyledi.

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Elon Musk X’te aşırı sağcı parti AfD’yi överek, “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” demişti.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Almanya’daki bir gazetede makale yayınlamış, burada AfD’yi ‘Almanya için son umut kıvılcımı’ olarak nitelendirmişti.

Almanya istihbaratı AfD’yi 2021’den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.

Alman basınındaki haberlerdeyse Musk’ın Almanya’daki ‘önemli yatırımları’ nedeniyle ülke siyasetine karışma hakkı olduğunu iddia ettiği yazıldı.

Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) öven Elon Musk’ı isim vermeden eleştirdi.

Scholz, Almanya’da bundan sonra ne olacağını sadece vatandaşların belirleyeceğini söyledi: “Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya’da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak.”

Bu durumun, 23 Şubat’ta yapılacak federal seçimler için de geçerli olduğunu söyleyen Scholz, “Bugün sizden ricam gidip oy vermenizdir. Dünyanın dört bir yanından baktığınızda, herkes özgür ve gizli seçimlerin ne kadar büyük bir başarı olduğunu biliyor” dedi.

Scholz ayrıca, “Ne de olsa yeni yıl arifesinde dilek tutmak adettendir. Benim dileğim, birbirimizle oynanmasına izin vermememizdir” dedi.