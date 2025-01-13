Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eşcinsel lideri, queer kimliklere karşı

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) eş genel başkanı Alice Weidel, üniversitelerdeki tüm queer kimlik çalışmalarını sonlandırmayı vaat etti.

AfD’nin eş genel başkanı Alice Weidel. Fotoğraf: AA

Almanya’da 23 Şubat’taki erken seçim yaklaşırken aşırı sağcı AfD tartışmaların odağında.

Anketlerde ikinci sırada yer alan AfD, hafta sonundaki kongrede oy birliğiyle Alice Weidel’ı başbakan adayı seçti.

DW Türkçe‘nin haberine göre Weidel’ın kongredeki konuşmasında ‘kitlesel tersine göç’ten iklim değişikliğinin reddine, queer karşıtlığından milyarder iş insanı Elon Musk’la yakın ilişkiye değin pek çok konu dikkat çekti.

Weidel’ın sözlerinde öne çıkan noktalardan biri partinin eğitime bakışı oldu. Kendi eşcinsel kimliğini gizlemeyen Weidel, ‘queer’ kimlik çalışmalarınaysa karşı.

Sri Lanka kökenli partneriyle iki çocuk büyüten 45 yaşındaki siyasetçi, konuşmasında Almanya’da üniversitelerin ‘queer-woke kadro ocaklarına’ dönüştüğünü savundu.

Parti lideri, iktidara geldiklerinde ‘tüm toplumsal cinsiyet çalışmalarını kapatacaklarını ve profesörleri de kapı dışarı edeceklerini’ söyledi.

‘Kitlesel tersine göç’ vaadi

Weidel, Almanya’daki sığınmacıların ‘kitleler halinde’ geldikleri ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini savundu.

Weidel, “Size şunu açıkça söyleyeyim: Bunun adı tersine göçse tersine göçtür” dedi.

AfD’li başbakan adayının kullandığı bu tersine göç, yani ‘remigration’ kavramı, sosyal bilimlerde ‘hayatlarının belirli bir bölümünü yurt dışında geçirmişlerin geldikleri ülkelere dönmeleri’ anlamına geliyor.

Ülke siyasetinde sağcılar tarafından sahiplenilen bu kavramı, Alman Dili Cemiyeti ‘2023’ün en kötü kelimesi’ seçmişti.

Ancak Weidel, ‘ilk 100 gün içinde’ sınırların kapatılarak ‘kitlesel geri gönderilmelerin organize edileceği’ni vaat etti.

‘Kahrolsun utanç yel değirmenleri’

AfD, geleneksel enerjinin terk edilmesine de karşı.

Parti, geleneksel enerji yerine yenilenebilir enerjiye geçilmesini, ülkenin endüstriyel güç olduğu altın çağın terk edilmesi olarak yorumluyor.

Weidel bu konuda da şunları söyledi: “Size şunu söyleyebilirim: Biz dümende olduğumuzda tüm rüzgar türbinlerini yıkacağız! Kahrolsun, kahrolsun bu utanç yel değirmenleri!”

AfD’nin parti programında ‘insan eliyle iklim değişikliğine ilişkin bilimsel bulgular’ da reddediliyor. Nükleer enerjinin yeniden devreye sokulması ve kömürlü termik santrallerin daha uzun süre kullanılması isteniyor.

Musk’a teşekkür

AfD’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ve Avro Bölgesi’nden ayrılıp Alman Markı’nı geri getirmek gibi bir vaadi de var.

Dış politikada ABD ve Çin gibi büyük güçlere bağımlılık parti programında reddedilse de özellikle Elon Musk’ın desteği açıkça sahipleniliyor.

Musk, geçtiğimiz ayın sonunda kendi platformu X’te AfD’yi överek, “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” demişti.

Sonrasında Musk bu yöndeki paylaşımlarına devam etmiş, son olarak Weidel ile geçen hafta X üzerinden canlı görüşme yapmıştı.

Weidel konuşmasında Musk’a sağladığı ifade özgürlüğü nedeniyle de teşekkür etti.