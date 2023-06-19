Almanya, Intel yatırımı için ‘paraya kıydı’

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD’li Intel’le Almanya, ülkedeki çip fabrikası projesi için 10 milyar avroluk sübvansiyonda anlaştı.

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Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Almanya, Intel’in ülkede kuracağı çip fabrikası için 10 milyar avroyu sübvanse edecek.

‘Magdeburg Projesi’ diye adlandırılan bu projenin maliyetinin ilk başta 17 milyar avro olacağı hesaplanmıştı ama bu miktar sonradan 30 milyar avroya yükseldi.

Intel, başlangıçta sübvansiyonun 6,8 milyar avro olmasını kabul etmişti ama ekonomideki çalkantılardan dolayı inşaat ertelenmişti.

Intel’in Avrupa’da İrlanda ve Fransa’da tesisleri bulunuyor. Bunun haricinde Polonya’da 4,6 milyar dolarlık yatırımla bir çip fabrikası kurulacağı da üç gün önce şirket tarafından açıklanmıştı.