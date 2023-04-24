Akşener: O kovanlar Erdoğan’a mesajdı, tehdit değildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yere fırlattığı kovanların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir ‘mesaj’ olduğunu söyledi: “Tehdit anlamında değil. ‘Baktıklarını, göz yumduklarını gör…’“

Fotoğraf: AA

Akşener, 5 Nisan’daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkındaki tehditleri ve il binasının kurşunlanmasını hatırlatarak, elindeki kovanları göstermişti. Daha sonraki konuşmasında, masadaki kovanları alıp yere atarak partililerine seslenmişti.

Akşener’in bu açıklaması AKP’liler tarafından hedef alınmıştı.

‘Oraya mermi koyduğum zaman başka bir manası olur’

Sözcü TV’ye konuşan Akşener, kovanlarla ilgili şunları söyledi:

*Öncelikle onlar mermi değil kovandı. Kovan olduğunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın çünkü ben eski içişleri bakanıyım. Oraya mermi koyduğum zaman başka bir manası olur. Kovan koyduğunuz zaman o mermiyi atanlara mesajdır.

*Türkiye’de çok uzun bir zamandır gazeteciler saldırıya uğruyor, siyasi partilerin genel başkanları, örneğin Sayın Kılıçdaroğlu lince uğruyor… Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı) ölümden döndü. Benim basın danışmanım Sayın (Murat) İde saldırıya uğradı. İstanbul il başkanımız (Buğra Kavuncu) yumruklandı. Benim evim basıldı. Gencecik bir akademisyen katledildi Ankara’da (Sinan Ateş). En son çok ilginç bir biçimde partimizin İstanbul il başkanlığı kurşunlandı.

*Böyle bir durumda birincisi benim bütün mesajım bu ülkeyi yöneten, o kovanların tamamı, Sayın Erdoğan. Şu anda bu ülkenin cumhurbaşkanı, hepimizin canını, namusunu, şerefini korumakla mükellef bir kişi. Sayın Erdoğan’a mesajdı. Tehdit anlamında değil. ‘Baktıklarını, göz yumduklarını gör…’

‘Türk kültüründe bütün pislikleri biz toprağa atarız’

*Kutudan alıp attıklarım ise… Kadınlar bilir bunu, mesela Güneydoğu’da ailelerin kavgasını ya ailenin en genci ya da ailenin en yaşlısı engeller. Çıkarır eşarbını, tülbentini atar yere, o açık başı görmemek için bütün erkekler arkasına döner, mecburen barışırlar.

*Yine Türk kültüründe bütün pislikleri biz toprağa atarız. Ve bunu kadınlar atar. Yani kovan da onlardan birisi. Ben tarihçiyim. Dikkat ederseniz insanların üzerine atmadım. Gökyüzüne de fırlatmadım. Ben onları yere attım. Yani sembolize ettiği şey topraktır, toprakta kaybolmasıdır. Artık bu işlerin bitmesi lazım geldiğini anlatan, sembolize ettiği yer orasıdır.