Akşam Postası / 9 Şubat 2024

DEM Parti adaylarını açıkladı: İstanbul’da Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni
DEM Parti eş belediye başkanı adaylarını açıkladı. Parti, İstanbul’da eski Meclis grup başkan vekili Meral Danış Beştaş ve eski milletvekili Murat Çepni’yi aday gösterdi.
Demirtaş madde madde anlattı: Eşi neden adaylık iradesi ortaya koydu?
Gezeravcı’nın da olduğu Dragon kapsülü okyanusa indi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi.
Temiz Hava Hakkı Platformu: Hatay’da yanlış enkaz kaldırma işlemi halk sağlığını tehdit ediyor
Hatay’da 30 gün boyunca kesintisiz toz ölçümleri yapıldı. Kentteki enkaz kaldırma hala yönetmeliğe uygun yapılmıyor. Bu nedenle bölgede havadaki toz miktarı olması gereken limitin dört kat üstünde.
Hava kirliliği raporu: 2023’te Hatay ‘zehir’ soludu
Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: 96 şüpheli adliyeye sevk edildi
Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
Biden, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ‘abartılı’ buldu
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ‘abartılı’ olduğunu belirterek “Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı” dedi.
ABD’li bankanın en çok aldığı ve sattığı hisseler
ABD’li yatırım bankası Bank Of America (BofA), sekiz günde 1,6 milyar liralık hisse alımı yaptı.
Bitcoin 46 bin dolar seviyesinde
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 46 bin 200 dolar seviyesinde ilerliyor.
Borsa 9000’i geçti
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 947’ye yükseldi
İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 947’ye çıktı.
İrlandalı kadın basketbolcular, İsrailli rakiplerinin elini sıkmadı
İrlanda kadın basketbolcular, EuroBasket 2025 eleme maçının öncesinde İsrailli rakiplerinin elini sıkmadı.