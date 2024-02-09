Biden, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ‘abartılı’ buldu

ABD Başkanı Joe Biden İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ‘abartılı’ olduğunu belirterek “Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı” dedi.

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’daki bir programda Gazze’deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

Biden, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin “Gazze’deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim” yorumunu yaptı.

Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze’ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için ‘Meksika Devlet Başkanı’ ifadesini kullanan Biden, “Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim. Gazze’ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı” diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, “Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum” değerlendirmesini yaptı.