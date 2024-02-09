Netanyahu’dan Gazze’nin güneyine saldırı emri: Siviller çıkarılsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze’nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdi.

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AA’nın haberine gçre İsrail Başbakanlık Ofisi’nden paylaşılan yazılı açıklamada, ‘Hamas’ın Gazze’nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı’ dendi.

Netanyahu’nun orduya ve güvenlik teşkilatına sivillerin Gazze’nin güneyinden çıkarılması ve buradaki Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği kaydedildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190’ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 Filistinli yaralandı.

İsrail, Hamas’ın sunduğu her biri 45 gün sürecek üç aşamalı ateşkes ve karşılıklı rehine takası teklifini reddetmişti.