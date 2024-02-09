Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 25’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 25’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
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